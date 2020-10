Rai3 a Montaione per la mostra dello scultore cieco Tagliaferri

La troupe di Rai 3 si è fermata a Montaione per documentare la storia dello scultore cieco Felice Tagliaferri, che proprio nel borgo valdelsano ha una sua mostra dedicata nella Chiesa dei Santi Giuseppe e Lucia adiacente al Municipio fino al 10 ottobre.

Tagliaferri sarà tra i protagonisti di 'Che ci faccio qui', programma condotto da Domenico Iannaccone che racconta storie di vita di uomini e donne distintisi per atti di coraggio o visioni rivoluzionarie. A dare notizia il sindaco Paolo Pomponi, presente assieme all'assessore Cristina Martini per accogliere il giornalista e gli operatori.

"Purtroppo - spiega Pomponi in un post - fra qualche giorno le due meravigliose opere di Felice, esposte da luglio nella Chiesa delle Suore, prenderanno la via dell'Emilia per essere esposte a Parma, nell'ambito delle iniziative in corso nell'attuale capitale italiana della cultura. È stato un grande onore ospitare da noi le due opere più famose di Felice; a nome della comunità montaionese lo ringrazio di cuore per averci dato queata opportunità. È stato un grande onore ospitare da noi le due opere più famose di Felice; a nome della comunità montaionese lo ringrazio di cuore per averci dato questa opportunità".