Rapinò minorenne in centro a Firenze, arrestato 8 mesi dopo

I carabinieri della stazione Firenze Uffizi hanno arrestato un 30enne marocchino pregiudicato per rapina aggravata nei confronti di un minorenne. I fatti risalgono al 23 febbraio scorso. In via Dante Alighieri l'uomo assieme a un complice che faceva da palo ha minacciato il giovane al petto per portare via il portafogli, che conteneva solo 15 euro. Le indagini, svolte anche mediante la visione di telecamere, hanno consentito di identificare B.T., già conosciuto alle forze dell’ordine per analoghi reati. Su ordinanza emessa dal gip su richiesta della procura l'uomo è stato arrestato e trasferito a Sollicciano.