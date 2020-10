Riprendono i corsi alla Scuola di Musica a Castelfiorentino

Una notizia che sicuramente farà piacere a tutti gli appassionati, in particolare quanti desiderano imparare a suonare uno strumento musicale o perfezionare le capacità acquisite in passato. Da lunedì 12 ottobre riprendono i corsi alla Scuola di Musica di Castelfiorentino, per i quali ci si potrà iscrivere a partire da martedì 6, recandosi direttamente alla sede della scuola (via delle Monache n. 7, tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 19.30, tranne il sabato e la domenica).

I corsi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti covid 19, e spaziano tra quelli di strumento e canto: in particolare, sono previsti corsi per imparare a suonare la batteria, il clarinetto, la chitarra, il corno, il flauto dolce, il flauto traverso, il flicorno, il pianoforte, il sax, la tromba, il trombone, la viola, il violino, il violoncello. Essi sono rivolti a tutte le fasce di età (dai bambini agli adulti) e vengono programmati in base ai diversi livelli di preparazione, dai principianti ai più esperti.

“Dopo il Museo, il Teatro e la Biblioteca – sottolinea il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – tra poco più di una settimana riprenderanno anche i corsi della Scuola di Musica, una delle eccellenze del nostro territorio, che va a completare la riapertura di tutti i luoghi della cultura e il ripristino di tutti i servizi culturali del Comune. Il mio ringraziamento va naturalmente a quanti hanno collaborato alla restituzione di questo importante servizio per la nostra comunità, dall’associazione Orpheus che gestisce la scuola al nostro personale”.

Direttore della Scuola di Musica è Stefano Mangini, castellano da sempre (è anche direttore della Filarmonica “G. Verdi”), che ricopre l’incarico di quarto corno al Teatro Comunale di Firenze.

Per informazioni: 348.2839708.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa