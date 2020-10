Serravalle, interdetto l'accesso alla torre di Castruccio Castracani

Il sindaco Piero Lunardi ha emesso un'ordinanza d'interdizione completa della torre sud della Rocca di Castruccio, mediante apposizione di transennatura e relativa segnaletica di avviso a inibire l’accesso alle persone sino a nuovo provvedimento. Il sindaco ha emesso il provvedimento una volta acquisita la nota al prot. nr. 15502 del 28 settembre 2020 pervenuta da “Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana Umbria” con sede a Firenze, con la quale è emerso, a seguito di accertamenti, che una parte delle mura, in particolare la porzione su cui insiste la torre sud della Rocca di Castruccio, risulta essere intestata al “Demanio dello Stato Ramo Monumenti Storici” e per la restante parte al Comune di Serravalle Pistoiese e una volta visto il verbale di vigilanza ai sensi del DPR 367 del 13/07/1998 acquisito al prot. nr. 15503 del 28 settembre 2020, con la quale l’Agenzia del Demanio, nelle more degli accertamenti in ordine alla titolarità del bene richiede l’interdizione completa della torre sud della Rocca di Castruccio riscontrando “…una situazione di estrema pericolosità dovuta all’accesso libero e non regolamentato della torre sud della Rocca…” richiedendo altresì che la stessa sia “... posta in essere con delle transenne e una cartellonistica che avverta del pericolo e del divieto assoluto all’accesso...” .

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa