Tornano gli appuntamenti con le letture e i laboratori alle biblioteche di Vinci

La Biblioteca civica di Vinci e la Biblioteca dei Ragazzi di Sovigliana inaugurano in questo mese di ottobre le loro attività rivolte a bambini e famiglie con una serie di appuntamenti dedicati a Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario della nascita. Le iniziative sono state suddivise in tre cicli: “Magico Rodari”, “A scuola di fantasia” e “Un Rodari da paura”. Per partecipare è consigliata la prenotazione. In caso di esaurimento posti, sarà data precedenza a chi ha prenotato. Le letture animate saranno gestite in due turni. Tutte le attività saranno naturalmente svolte nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Ciclo Magico Rodari

Letture animate per festeggiare e ricordare Rodari a cento anni dalla nascita

Per bambini dai 4 agli 8 anni

Ecco gli appuntamenti:

Sabato 3 ottobre (dalle 10 alle 11 e dalle 11.30 alle 12.30) - Biblioteca civica

Viaggi straordinari!

Un divertente mattinata all’insegna della fantasia! A quasi 100 anni dalla nascita di Rodari la Biblioteca intende celebrare il grande pedagogista e autore italiano, attraverso le letture delle sue storie più amate.

Mercoledì 7 ottobre (dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30) - Biblioteca dei Ragazzi

A spasso con Rodari...

Vi aspettiamo in biblioteca per un viaggio sorprendente tra le fiabe più celebri di Gianni Rodari. Perché, anche se è passato, letteralmente, un secolo dalla sua nascita, le sue storie risultano ancora illuminanti.

Ciclo A scuola di fantasia

Letture e laboratori di scrittura creativa per ricordare il grande scrittore e pedagogista

Per bambini dai 9 agli 11 anni

A scuola di fantasia è un ciclo di 2 incontri pensati per far conoscere ai bambini i libri del grande autore e soprattutto sperimentare alcune delle tecniche da lui studiate per allenare la fantasia. Ecco gli appuntamenti in programma:

Sabato 17 ottobre (dalle ore 10.30 alle 12) - Biblioteca civica

Sogni ad occhi aperti. I mondi Fantastici di Rodari

Letture animate e giochi di scrittura creativa per far scoprire ai bambini mondi dove le cose funzionano in modo diverso e guidarli a compiere un fantastico viaggio divertendosi a inventarne di nuovi.

Mercoledì 21 ottobre (dalle 17 alle 18.30) – Biblioteca dei Ragazzi

A sbagliar le storie. I mondi alla rovescia di Rodari

Un percorso creativo di ascolto ed esercizi di fantasia, per giocare con i personaggi e le situazioni delle fiabe classiche, da riscrivere in chiave moderna e a volte bizzarra e insolita.

Ciclo Un Rodari da paura

Per i bambini dai 4 agli 8 anni

Gli appuntamenti:

Mercoledì 28 ottobre (dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30) - Biblioteca dei Ragazzi

Un pomeriggio da paura!

Per anticipare l’atmosfera paurosa di Halloween vi aspettano tante storie che contengono gli ingredienti giusti per farvi rabbrividire: magia, fifa, tremarella. Non mancheranno brividi e risate e le fiabe più paurose di Rodari. L’incontro è pensato

Sabato 31 ottobre (dalle 10 alle 11 e dalle 11.30 alle 12.30) – Biblioteca civica

Storie per bambini che non hanno paura di streghe, orsi e lupi cattivi

Quando i cattivi delle favole si arrabbiano, bisogna stare molto attenti. Ma siamo proprio sicuri che siano paurosi come vogliono sembrare? Venite a scoprirlo ascoltando alcune delle fiabe tratte dall'Enciclopedia della favola di Gianni Rodari.

