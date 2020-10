Use-San Miniato, il derby in amichevole è un test impegnativo

E' un'amichevole particolare, quella che l'Use Computer Gross giocherà sabato sera alle 18 al Pala Sammontana. L'avversario è infatti San Miniato e, al di là dei motivi di campanile che di questi tempi contano ovviamente poco, si tratta di un test impegnativo ed attendibile. Dopo la gara di Cecina coach Marchini non ha fatto mistero del fatto che si aspettava qualcosa di più dai suoi e quindi la sfida contro i samminiatesi è particolarmente attesa e rappresenta un bel banco di prova per valutare lo stato della condizione della squadra. Da ricordare che la gara si giocherà a porte chiuse per l'emergenza sanitaria e sarà trasmessa sul canale Youtube dell'Use Basket.

Fonte: Use Basket Empoli