Valdinievole, continuano le visite e le escursioni

Continuano anche nel mese di ottobre le visite negli ambienti collinari della Valdinievole proposte dal Centro RDP Padule di Fucecchio:

piacevoli passeggiate, in compagnia di guide esperte, alla scoperta della natura, del paesaggio e delle tradizioni locali.

Il programma di escursioni rientra fra le varie attività di monitoraggio e promozione della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio progettate ed organizzate nel corso del 2020 con il patrocinio ed il contributo della Presidenza della Regione Toscana.

Alcune semplici precauzioni anti-Covid consentiranno una visita serena:

la misurazione della temperatura all’inizio della visita, il mantenimento della distanza interpersonale, l’utilizzo della mascherina di protezione e del gel sanificante.

Si inizia domenica 4 ottobre (ore 10-12) con la visita a tema “Birdgardening, arbusti per la fauna selvatica” nell’area naturale protetta di Arnovecchio alla scoperta delle presenze di stagione nell’oasi a due passi dal centro di Empoli.

Sabato 11 ottobre è in programma una passeggiata sul Colle di Monsummano “con gli occhi di Leonardo”: uno degli ambienti più ricchi di biodiversità del Montalbano ci offre la possibilità di ripercorrere dal vivo le esperienze giovanili del Genio.

Domenica 18 ottobre (ore 9-13) è la volta della Via della Fiaba, un rigenerante itinerario storico-naturalistico da Pescia a Collodi fra basolati e ponti medievali, centri storici di straordinaria bellezza, paesaggi rurali con rii, boschi e siepi.

Domenica 25 ottobre (ore 9-12) si conclude con una escursione storico-naturalistica sui Colletti di veneri fino alla monumentale “quercia delle streghe”, nota come “quercia di Pinocchio” perchè avrebbe ispirato Carlo Collodi nelle avventure del burattino.

Le visite, aperte a tutti, sono sempre condotte da una Guida Ambientale e di solito è prevista una quota di partecipazione; i programmi dettagliati delle singole escursioni sono sulle pagine web www.paduledifucecchio.eu Per partecipare è sempre necessaria la prenotazione presso il Centro RDP Padule di Fucecchio, inviando una mail a fucecchio@zoneumidetoscane.it con nome, numero dei partecipanti ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Fonte: Ufficio stampa