Ventiquattr'ore di nuovo per Aisla Firenze, l'edizione a San Marcellino

AISLA Firenze si prepara all’evento più atteso: la maratona di ventiquattrore di nuoto “Una vasca per AISLA Firenze”. Prevista originariamente a marzo e poi annullata per l’emergenza, è adesso in calendario sabato 17 e domenica 18 ottobre, non alla piscina Paganelli, come di consueto, ma a San Marcellino (via Chiantigiana n.28), impianto in concessione alla Polisportiva U.S. Affrico, spesso promotore di iniziative di beneficenza analoghe che rimarcano la grande valenza sociale dello sport dilettantistico. Inizio ore 13:00 di sabato 17 ottobre.

“Una vasca per AISLA Firenze”, iniziativa centrale nella raccolta dei fondi necessari per le persone con SLA, vede una grande partecipazione delle più varie realtà del territorio. In prima fila le Istituzioni con il patrocinio concesso all’evento da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, FIN Toscana e UISP. Collabora alla realizzazione dell’evento l’agenzia immobiliare RE/MAX Ideale, attiva su Firenze, San Giovanni Valdarno ed Empoli.

“AISLA Firenze sta lavorando al massimo al fine di garantire ciò a cui più teniamo: l’assistenza delle persone con SLA e il supporto alle loro famiglie” dichiara Barbara Gonella, presidente di AISLA Firenze. “Anche nei mesi più difficili siamo rimasti al fianco delle persone con SLA e adesso abbiamo ulteriormente aumentato i servizi, come nel caso della consegna a domicilio dei farmaci, in convenzione con la Croce Rossa di Firenze. Ed è proprio per questo – sottolinea – che la nostra maratona di nuoto “Una vasca per AISLA Firenze”, fondamentale per sostenere le nostre attività, assume in un anno tanto particolare come questo un significato ancor maggiore. Grazie quindi all’U.S. Affrico che ci ospita, ai nostri partner e sostenitori. AISLA Firenze c’è”.

La maratona di nuoto si svolge in contemporanea, come previsto in origine, con Borgo San Lorenzo, Reggello e San Casciano.

Viste le nuove norme di contenimento del coronavirus è obbligatorio prenotarsi, specificando l’orario nel quale si intende partecipare, inviando una mail a: 24orenuoto@aislafirenze.it

Fonte: Aisla Firenze