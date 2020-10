Ztl del fine settimana a San Miniato, ritorno alla normalità. Giglioli: "Vorremmo riproporla"

Successo della Ztl leggera proposta dall'amministrazione comunale ai commercianti del centro storico, il venerdì e sabato sera per quattro mesi, dall'ultima settimana di maggio a fine settembre (e il martedì da agosto a metà settembre), per dare un po' di respiro alle attività commerciali di San Miniato, messe a dura prova a seguito della chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus.

"Il progetto, nato di concerto con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confesercenti), il CCN di San Miniato, le attività di somministrazione cibi e bevande e quelle commerciali, ha garantito un primo importante rilancio delle attività del centro storico per le quali, a causa della dislocazione degli spazi, poter occupare suolo pubblico diventava praticamente impossibile con il traffico - spiega l'assessore al commercio Elisa Montanelli -. I risultati di questa sperimentazione sono importanti e gli esercenti si sono detti soddisfatti per com'è andata e, per l'anno prossimo, pensiamo di riproporre questo progetto, magari con alcune novità".

"Al momento abbiamo sospeso la Ztl leggera del venerdì e sabato perché la stagione estiva è conclusa, ma rimane invariata la chiusura al traffico nella prima domenica del mese, in concomitanza con il mercatino dell'antiquariato - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Il progetto che abbiamo proposto nella stagione estiva, sia in centro storico, ma anche nelle frazioni più grandi (Ponte a Egola e San Miniato Basso), dove abbiamo anche concesso gratuitamente l'occupazione del suolo pubblico, si è rivelato vincente sotto tutti i punti di vista. Gli esercenti, nonostante le restrizioni sugli spettacoli dal vivo, sono riusciti ad intercettare anche molti visitatori che sono venuti appositamente a San Miniato per cenare o fermarsi nei nostri locali. La formula è piaciuta ed ha riscosso molto successo, per questo ci piacerebbe riproporla l'anno prossimo, sperando di poter abbinare anche forme di spettacolo dal vivo, in modo da offrire un centro storico ancor più vivo ed accogliente".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa