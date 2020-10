A Barberino Tavarnelle riaprono Bibliocoop, gruppo e circolo lettura

Per tutti gli appassionati di libri e letteratura di Barberino Tavarnelle è in arrivo una buona notizia. Dopo la lunga pausa forzata, scattata a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, riapre i battenti il punto Bibliocoop di Tavarnelle Val di Pesa, nei locali adiacenti al negozio di via Giorgio La Pira, 35. Con lo spazio Bibliocoop, coordinato da Donatella Pasquali, referente Cultura sezione soci Coop, si riattiva il servizio prestiti libri nel consueto orario: lunedì ore 9:30-11:30, mercoledì ore 16:00-18:00, venerdì ore 17:30-19:30.

Dal 6 ottobre riprenderà la sua attività il gruppo lettura della sezione soci Coop e, nel rispetto dei parametri di distanziamento, tornerà a diffondere l’amore per la lettura con spunti, suggerimenti ed occasioni di approfondimento, anche il Circolo di lettura legato alla sezione soci Coop. “Rivolgiamo un sentito ringraziamento - dichiara Donatella Pasquali - a chi ci ospiterà fino al termine dell'emergenza, il Centro Giovani di Tavarnelle dove ci ritroviamo ogni primo martedì del mese dalle ore 18 alle ore 20”.

“Siamo una comunità che ama la cultura del libro - dichiara il sindaco David Baroncelli – non è un caso se lo scorso luglio Barberino Tavarnelle è stata insignita del titolo nazionale Città che Legge. Nel nostro Comune, che conta circa 12mila abitanti, sono attive due biblioteche ampie e attrezzate, con un patrimonio complessivo pari a circa 40mila volumi, sale lettura e scaffali per i più piccoli, tre circoli di lettura e un nutrito gruppo di volontarie e volontari che leggono ad alta voce per i bambini nei giardini, nelle biblioteche e nei parchi nell’ambito del progetto nazionale Nati per Leggere. Continueremo a sostenere e promuovere la lettura, fin dall’età dell’infanzia, attraverso una molteplicità di spazi e occasioni insieme alla nostra dinamica comunità di lettori”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa