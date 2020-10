Annega all'Elba, il corpo è di una quarantenne austriaca

Il corpo ritrovato senza vita ieri all'Isola d'Elba è quello di una turista austriaca di 49 anni, dopo il recupero da parte di due bagnanti nelle acque di Capoliveri. L'identificazione è avvenuta oggi da parte della capitaneria di porto. Il riconoscimento è avvenuto grazie a degli amici in vacanza con lei e al consolato austriaco. La donna prima di cena ieri sarebbe andata ieri da sola in spiaggia al Lido di Capoliveri, nonostante il meteo non fosse eccelso. Il mare mosso o un malore avrebbero causato l'annegamento.