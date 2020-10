Biblioteca Ponte Buggianese, 650 titoli in più con i contributi Mibac

Il Comune di Ponte Buggianese a luglio ha fatto domanda per accedere al contributo messo a disposizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali da destinare al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri.

A fine Agosto la Biblioteca comunale si è trovata tra i beneficiari individuati dal Ministero e gli sono stati assegnati € 10.000, che rappresenta la cifra più alta erogata alle biblioteche nell'ambito della misura straordinaria, per acquisto libri che dovranno essere "acquistati" secondo le indicazioni date dal bando del medesimo Ministero. Gli acquisti devono essere effettuati per almeno il 70% presso tre diverse librerie presenti nel territorio della Provincia.

La Redop (Rete Documentaria della Provincia di Pistoia), di cui la nostra Biblioteca comunale fa parte, ha predisposto un'indagine di mercato tra le librerie del territorio allo scopo di individuare quei soggetti che fossero rispondenti ai requisiti richiesti dal Ministero e naturalmente disponibili a lavorare con i vari Enti e soprattutto accettassero di effettuare la fornitura dei libri in tempi e con le condizioni previste dal bando ministeriale, che inizialmente prevedeva la chiusura degli acquisti entro il 30 settembre, ma che fortunatamente è stata prorogata dal Ministero a novembre, in quanto le librerie, già caricate dal grande lavoro che hanno con l'inizio dell'anno scolastico, non riuscivano a mantenere i tempi di consegna richiesti.

Pertanto la nostra Biblioteca ha potuto richiedere numerosissimi testi, anche volumi di "pregio" e "specialistici" in alcuni settori che sono tra i più richiesti dai nostri utenti: psicologia ed educazione (problemi inerenti a particolari problematiche dell'educazione e dell'insegnamento), arte nelle sue varie forme (dalla grafica alla moda, dall' architettura moderna e sostenibile ai manuali, ecc. ), ma anche numerosi testi a carattere "locale" dalla storia del nostro territorio, ad opere su Giovanni Michelucci, Leonardo da Vinci, Marino Marini, Annigoni ecc. .

Sono stati anche acquistati numerosi testi per bambini, per completare alcune collane presenti in biblioteca ed incrementare dei settori e/o argomenti particolari. Complessivamente i nuovi testi acquistati con il contributo ammontano a circa 650 testi.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese