Vent'anni di Agenzia Formativa Copernico, Cna: "Grandi traguardi, molti obiettivi"

Oggi 3 ottobre l’Agenzia Formativa Copernico Scarl della CNA di Pisa compie 20 anni di attività. “Venti anni durante i quali sono stati tagliati molti traguardi, ed altrettanti sono i nuovi obiettivi che abbiamo davanti” ha commentato Francesco Oppedisano presidente CNA Pisa nonché presidente di Copernico scrl.

Una attività nata e cresciuta dentro la CNA di Pisa, organizzando e gestendo attività e corsi di formazione professionale e ricerca. In venti anni sono state molte le esperienze comprese le attività formative in convenzione con Enti pubblici come Provincia e Regione.

“Nell’arco della sua attività ventennale – ha osservato Giuseppe Sardu direttore Generale della CNA di Pisa - Copernico ha progettato e organizzato in prevalenza interventi ad hoc concordati con le aziende o sulla base dei bisogni occupazionali rilevati sul territorio, attraverso numerose azioni di rilevazione delle tendenze economiche locali. Da qualche anno l’agenzia si è dotata anche di un proprio catalogo stabile di corsi diretti alla formazione sul Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) e altre norme relative all’ igiene degli alimenti e sicurezza alimentare. Copernico garantisce tutt’ora, forte di una esperienza pluriennale ed attraverso un costante rapporto con il mondo delle imprese e con altre agenzie formative, scuole o istituti di ricerca, la progettazione di interventi di formazione mirati e specifici per le esigenze individuate, reperendo e coordinando le risorse più adeguate sul territorio. Proprio il legame con il territorio ci permette di essere sempre al fianco delle piccole e medie imprese, degli artigiani e dei cittadini che vogliono intraprendere professioni legate ai nostri ambiti di riferimento”.

“Copernico si è data alcuni nuovi obiettivi per il futuro – ha dichiarato Francesco Oppedisano - Recentemente, infatti, l’agenzia si è accreditata anche come agenzia del lavoro, cominciando ad occuparsi concretamente di orientamento al lavoro e alla formazione ed all’attività di raccolta domanda e offerta di lavoro. A questo scopo possiamo accogliere annunci, raccogliere candidature, effettuare colloqui di preselezione effettuare ricerche e monitoraggi sull’andamento del mercato del lavoro. Questo servizio ci permette di offrire servizi ancora più puntuali alle imprese che si rivolgono a noi per la ricerca di manodopera e personale specializzato. L’ulteriore step sarà quello che vedrà Copernico impegnato in attività di progettazione di percorsi di alta formazione di livello internazionale. La volontà è quella, infatti, di misurarsi con bandi europei che ci permettano di allargare gli orizzonti anche al di là del nostro territorio”.

Per festeggiare l’iniziativa Copernico pubblicherà a partire dai prossimi giorni e per i prossimi mesi sulla propria pagina Facebook CNACopernico una serie di contributi interni ed esterni che offriranno una serie di spunti interessanti sul mondo del lavoro e della formazione. Ad alternarsi in brevi interviste saranno, infatti dipendenti e collaboratori, i docenti, i partners e alcune imprese che hanno fruito dei servizi di Copernico.

Fonte: Cna Pisa - ufficio stampa