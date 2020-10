Coronavirus, raddoppia il drive-through a Villa Ankuri

Raddoppio del "drive- through” a Villa Ankuri, nella sede del dipartimento di prevenzione di Massa e Cozzile, per aumentare il numero dei tamponi giornalieri. Lo ha deciso l'Azienda Sanitaria per incrementare in maniera consistente il numero dei tamponi che possono essere eseguiti giornalmente sul territorio. Il servizio, attivo dalla fine dello scorso mese di luglio, prevede che il cittadino si rechi con la propria auto che per eseguire il tampone naso-oro-faringeo per accertare o meno la presenza del Covid-19. Anche il "punto drive- through” allestito a Villa Ankuri è gestito direttamente dal personale della ASL.

La riapertura delle scuole ha messo in evidenza la necessità di attuare ogni possibile iniziativa per rendere sicura la frequenza scolastica. Infatti, qualora uno studente presenti sintomi che possono essere riconducibili al Covid-19, si attiva immediatamente una procedura di controllo che spesso richiede l’esecuzione di un tampone naso-faringeo.

Tutto questo avviene con la collaborazione dei Pediatri e dei Medici di Famiglia ed è anche necessario per consentire un rientro a scuola in sicurezza e permette di limitare i rischi di una possibile diffusione dell’infezione.

Da alcuni giorni, anche nella zona distretto della Valdinievole, il numero delle richieste di tampone è andato aumentando ed i tempi di attesa per l’esecuzione del test diagnostico si sono gradualmente allungati.

L’ASL ha quindi messo in campo una serie di iniziative per ridurre le attese ed il conseguente disagio per gli studenti e le loro famiglie e per permettere di riprendere prima possibile la regolare frequenza scolastica.

I cittadini sono inviati ai "drive" dai servizi della AUSL e dai Medici e Pediatri di Famiglia (MMG e PLS). I prelievi a Villa Ankuri, (viale 1° Maggio 19 Massa e Cozzile), si effettuano nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì a partire dalle ore 14,30 e il sabato mattina.

Il cittadino raggiunge il punto prelievi del drive through con la propria auto, nel giorno e nell’orario concordati, seguendo il percorso indicato da adeguata segnaletica.

Sempre con la finalità di incrementare il numero dei test saranno gradualmente avviati altri percorsi, anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, tra cui una nuova postazione per l’esecuzione dei tamponi a Montecatini, dove sono già operativi due team delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale che sono in grado di intervenire in tempo reale in particolare nei casi in cui è richiesta una maggiore tempestività. L’ASL inoltre assicura che la situazione dei tempi di attesa per l’esecuzione dei tamponi viene tenuta costantemente sotto controllo in modo da garantire ogni possibile ulteriore iniziativa al fine di ridurre i disagi per i cittadini.

Dal 20 luglio ad oggi In Valdinievole, attraverso l'attività degli Assistenti Sanitari ed Infermieri del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie con il supporto dei professionisti Tecnici della Prevenzione, sono stati effettuati 1093 tamponi in "drive- through” e 651 a livello domiciliare oltre ai tamponi svolti nelle altre strutture territoriali e in ospedale.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa