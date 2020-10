Entrata anticipata a scuola, le modalità per San Casciano

Il Comune attiva il servizio di prescuola a partire da lunedì 5 ottobre. Il servizio di entrata anticipata prende il via nei plessi delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia di San Casciano, Cerbaia e Mercatale. L'orario di ingresso dell’entrata anticipata è 7:40 - 8:10. Si illustrano nel dettaglio, scuola per scuola, le modalità di svolgimento del servizio.

“Il Comune quest'anno ha investito consistenti risorse – precisa l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti - per realizzare e mantenere il servizio con l’intento di andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano. Le risorse impiegate sono state necessarie ai fini dell’applicazione delle misure antiCovid. Raccomandiamo alle famiglie di rispettare la fascia oraria, i bambini non possono entrare dopo le 8.10 per evitare assembramenti con i bambini delle entrate ordinarie”

• Primaria Machiavelli : il servizio si svolgerà nelle aule 101, 102 e 103 al primo piano. I genitori dovranno accompagnare gli alunni iscritti al servizio direttamente all'ingresso posto in cima alle scale esterne, accedendo al plesso scolastico dal cancello di via Ungaretti. I gruppi di alunni saranno suddivisi secondo il criterio della classe di appartenenza. E' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento previsto dalle circolari ministeriali per tutta la durata del servizio. All'inizio dell'attività didattica gli alunni raggiungeranno autonomamente le classi di appartenenza mentre il personale procederà alla sanificazione di locali ed arredi.

• Primaria Collodi : il servizio si svolgerà nell'aula attigua all'ingresso principale dotata di un'apertura indipendente. I gruppi di alunni saranno suddivisi secondo il criterio della classe di appartenenza. E' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento previsto dalle circolari ministeriali per tutta la durata del servizio. All'inizio dell'attività didattica gli alunni raggiungeranno autonomamente le classi di appartenenza mentre il personale procederà alla sanificazione di locali ed arredi.

• Primaria Rodari : il servizio si svolgerà nel grande atrio di ingresso. I gruppi di alunni saranno suddivisi secondo il criterio della classe di appartenenza. E' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento previsto dalle circolari ministeriali per tutta la durata del servizio. All'inizio dell'attività didattica gli alunni raggiungeranno autonomamente le classi di appartenenza mentre il personale procederà alla sanificazione di locali ed arredi.

• Infanzia capoluogo : il servizio verrà svolto direttamente all'interno delle sezioni di appartenenza all'ingresso delle quali i genitori accompagneranno gli alunni seguendo il consueto percorso indicato dall'istituzione scolastica salvo il caso della sezione A, dotata di ingresso indipendente.

• Infanzia Mercatale : il servizio verrà svolto direttamente all'interno della sezione A alla quale si accederà dall'ingresso principale mentre per la sezione C il pre-scuola si svolgerà all'interno dello spazio antistante il refettorio, l'accesso dovrà avvenire secondo il percorso indicato, per questa sezione, dall'istituzione scolastica.

• Infanzia Cerbaia : il servizio verrà svolto direttamente all'interno delle sezioni A e C secondo il percorso indicato dall'istituzione scolastica.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa