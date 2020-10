Fotografia, mostra del pontederese Mario Mencacci a Crespi d'Adda

Il fotografo pontederese Mario Mencacci in “trasferta” in provincia di Bergamo. Si inaugura sabato 3 ottobre la mostra Nell’ombra di un sogno, dedicata al borgo di Crespi d’Adda. Chissà cosa ha pensato Mario Mencacci quando, qualche anno fa, complice il ritiro di un premio fotografico, è arrivato nel borgo di Crespi d'Adda. Chissà cosa si è mosso, nell'animo di un pontederese, quando gli hanno raccontato del grande progetto di un industriale che volle affiancare alla fabbrica che stava costruendo un villaggio operaio, dove in quanto a attività e servizi non doveva mancare proprio nulla: dallo spaccio all'ambulatorio medico, dalla scuola, alla chiesa e agli spazi ricreativi. E Mencacci, pontederese del villaggio Piaggio, deve aver pensato: “in questo posto lontano da casa c’è qualcosa che mi parla di casa…”.

E il futuro di Mencacci? Nell’incertezza, intanto, un punto fermo. A novembre sarà a Lucca per l’evento Circuito off: una selezione di otto foto del lavoro su Crespi Nell’ombra di un sogno sarà premiata per l’edizione 2020 del Contest.