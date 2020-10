Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha costituito la nuova Giunta di Viareggio: 7 gli assessori nominati, quattro uomini e tre donne, che si sono riuniti per la prima volta questa mattina, sabato 3 ottobre.

«Una Giunta che tiene conto di esperienze precedenti e di inserimenti che costituiscono novità – dichiara il sindaco Del Ghingaro -, e che insieme valorizza le varie componenti che costituiscono la nostra coalizione di governo. Una squadra che abbassa l’età media e che, assieme ai consiglieri comunali, permette di costituire una nuova classe dirigente per il rilancio della nostra città».



Di seguito gli assessori con le deleghe assegnate:

Federica Maineri, vicesindaco e assessore al Welfare

Deleghe: politiche sociali, economia solidale, politiche abitative, rapporti con il volontariato, politiche di genere, inclusione sociale e cultura della Pace.

Valter Alberici, assessore all’Innovazione e alle Politiche attive del Lavoro

Deleghe: risorse umane, relazioni sindacali, rapporti con il Consiglio comunale. Smart City e trasformazione digitale. Politiche del mare. Polizia Municipale e protezione civile. Progettazione europea per le strategie di sviluppo e cooperazione internazionale.

Sandra Mei, assessore alle Politiche Culturali ed Educative

Deleghe: cultura e tradizioni popolari. Educazione e conoscenza, servizi socioeducativi per l’infanzia, edilizia scolastica.

Alessandro Meciani, assessore allo Sviluppo Economico e Marketing Territoriale

Deleghe: politiche turistiche e delle attività produttive. Agricoltura. Fiere, mercati e spettacoli viaggianti.

Federico Pierucci, assessore alla Pianificazione Strategica della Città

Deleghe: politiche urbanistiche, dell’ambiente e dei lavori pubblici. Edilizia privata e mobilità urbana, dolce e sostenibile.

Rodolfo Salemi, assessore allo Sport e Partecipazione

Sport, politiche giovanili, processi partecipativi, tutela degli animali.

Laura Servetti, assessore alle Risorse Finanziarie

Deleghe: tributi ed entrate, patrimonio pubblico e toponomastica, demanio, governance delle partecipate.

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro si è riservato la delega alla comunicazione.

«Ringrazio tutti per la disponibilità – conclude il primo cittadino -: dalla fase dell’uscita dal dissesto adesso si passa alla fase del rilancio della città. Per questo ho chiesto agli assessori tempo pieno e dedizione assoluta. Da loro mi aspetto professionalità per il ruolo assegnato, lealtà verso il progetto e per la coalizione. Ma anche energia, passione e grande cuore per Viareggio».

Fonte: Comune di Viareggio