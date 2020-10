Incidente mortale sull'Autopalio, c'è una denuncia per omicidio stradale

Un 42enne è morto dopo un incidente sulla Firenze-Siena. Alle 23 di ieri, venerdì 2 ottobre, l'uomo era alla guida della sua moto e si è scontrato con un'auto vicino a Monteriggioni. Entrambi i messi stavano andando verso sud.

Alla guida dell'auto era una 40enne di Siena, che non si sarebbe fermata per prestare soccorso e sarebbe stata denunciata per omicidio stradale. Ancora non si conoscono né le cause dello scontro, né i motivi per cui la donna non si sarebbe fermata.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118 per il motociclista a causa dei traumi riportati a seguito dell'incidente. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la Polizia Stradale che sta facendo gli accertamenti.