Lavori alle fognature, cambia la viabilità a Montespertoli

Lunedì 5 ottobre inizieranno i lavori per il collettamento di tutte le fognature del capoluogo, con un investimento di oltre 4 milioni di euro che porterà al completamento della depurazione di Montespertoli.

Diverse vie sono coinvolte da questa prima parte di lavori e la circolazione di alcune zone sarà interessata da cambiamenti importanti.

Nel dettaglio le vie interessate da questa prima parte di lavori saranno Via delle Viole, Via del Gelsomino, Via del Glicine, Via delle Mimose, Via Don Milani, Viale Matteotti, Via Verdi, Via Puccini, Via Taddeini e Via Mazzini.

"Potranno esserci dei disagi e me ne scuso in anticipo - dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini con un messaggio su facebook alla cittadinanza. "Si tratta però di lavori molto importanti per il nostro Comune e vale la pena sopportare qualche variazione sulla viabilità. Il nostro obiettivo rimane quello di intralciare il meno possibile la quotidianità della comunità scolastica in Via Verdi (scuole medie), per questo abbiamo richiesto che i lavori in quella zona venissero fatti durante il fine-settimana" aggiunge.

Dalle ore 08:00 del giorno 5 ottobre 2020 e fino al termine dei lavori previsti per il 30 novembre 2020 - salvo proroghe - sono quindi adottate le seguenti modifiche sulla viabilità:

1)

▪️ VIA DELLE VIOLE

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

▪️ VIA DEL GELSOMINO E VIA GLICINE

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO:

- TRANSITO REGOLATO CON MOVIERI O IMPIANTI SEMAFORICO apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI dal civico 1 di via del Gelsomino, eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

2)

▪️ VIA DELLE MIMOSE da civico 29 fino al primo accesso privato sulla destra

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

preavviso chiusura strada all’intersezione con via Don Milani

3)

▪️ VIA G. VERDI

tratto compreso fra via TADDEINI e scuole medie

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

- PRESCRIZIONE: i lavori dovranno essere eseguiti fuori dall’orario di svolgimento delle lezioni delle scuole medie (dalle ore 14:30 alle ore 22:00 del venerdì – dalle ore 7:30 alle ore 22:00 del sabato e della domenica) e non contemporaneamente ai lavori di cui al punto 2)

▪️ VIA G. PUCCINI

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE REGOLATO CON MOVIERI O IMPIANTI SEMAFORICO apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sul lato numeri civici pari eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

4)

▪️ VIA G. MAZZINI

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

5)

▪️ VIA G. MATTEOTTI tratto compreso fra piazza del POPOLO e via DON MILANI

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA lato numeri civici pari eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA lasciando una corsia di marcia di almeno 3,00 mt. lineari

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.

6)

▪️ VIA DON MILANI tratto compreso fra viale MATTEOTTI e via delle VIOLE

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA lasciando una corsia di marcia di almeno 3,00 mt. lineari

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI eccetto veicoli necessari all’esecuzione dei lavori

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa