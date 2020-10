MMAB, spettacolo e letture su Gianni Rodari

Il 2020 è l’anno Rodariano: si celebra quest’anno, infatti, il centenario dalla nascita e il quarantesimo anniversario della morte del grande autore per bambini (e non) Gianni Rodari.

Il valore pedagogico, culturale ed educativo delle opere lasciate da Gianni Rodari è indiscusso, tanto da restare attuale a distanza di così tanti anni dalla loro creazione.

Per la semplicità con cui Rodari è riuscito ad avvicinare i grandi valori e i grandi temi a bambini e genitori, ad alunni e insegnanti, è doveroso celebrarlo nel migliore dei modi.

Il Comune di Montelupo ha perciò deciso di riservare la programmazione del MMAB del mese di ottobre a questo grande autore, dedicando a lui e ai suoi testi tutti i quattro appuntamenti delle letture animate del martedì pomeriggio alle 17.00 sotto i portici: da “L’omino della pioggia” a “Le favole a rovescio”, da “Il pianeta di cioccolato” a “Tante storie di paura più una”, salteremo tra le pagine per far volare la fantasia. Le letture si svolgeranno sotto i portici del MMAB se il meteo lo consente, altrimenti verranno svolte all’interno della sala bambini della biblioteca, sempre rispettando le misure anti-contagio.

Evento principale di questo programma sarà lo spettacolo “RODARI RODARI: tra musica e teatro sulle ali della fantasia”, che verrà rappresentato nel piazzale del MMAB in piazza Vittorio Veneto sabato 10 ottobre alle ore 17.00.

I posti sono già esauriti, ma è possibile essere inseriti in lista di attesa per essere richiamati in caso di rinunce. Lo spettacolo è composto da letture e musiche eseguite dal vivo dalla compagnia “Teatro Popolare d’Arte” di Lastra a Signa, che anche in questo caso ricalca il format più volte messo in scena delle “fiabe jazz”, dove attori professionisti del calibro di Marco Natalucci e Roberto Caccavo, affiancano il musicista polistrumentista Francesco Giorgi, nella rappresentazione di un racconto evocativo, fatto di narrazione, letture, mimica volutamente accentuata per catturare l’attenzione dei più piccoli, intrecciato alla musica che non è mero accompagnamento ma diventa parte integrante della storia, aggiungendo colore e sfumature alle parole.

L’ingresso per tutti gli appuntamenti, sia per le letture sia per lo spettacolo, è gratuito e la prenotazione è obbligatoria: 0571-1590353 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa