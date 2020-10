Finisce fuori strada, una persona ferita a Montefiridolfi

Un'auto è finita fuori strada e una persona è rimasta ferita. È successo nella mattinata di oggi, sabato 3 ottobre, a Monefiridolfi (San Casciano in Val di Pesa) in via Sant'Anna. Per cause ancora da chiarire la vettura è uscita dalla sede stradale e una persona è rimasta bloccata all'interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze per estrarla dall'abitacolo. La persona ferita è stata poi affidata ai sanitari inviati dal 118 che l'hanno portata in ospedale a Firenze.