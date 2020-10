Apre il nuovo Punto Prelievi al Ceppo di Pistoia

Sarà operativo a partire dalle ore 8 il nuovo Punto Prelievi del "Ceppo". L'Azienda Sanitaria avvisa i cittadini che l'apertura è posticipata di un'ora per completare gli aspetti funzionali organizzativi, a seguito del trasferimento nella nuova sede. Dalle ore 8 in poi, con accesso diretto, i cittadini potranno effettuare regolarmente i prelievi accedendo dall'ingresso del vecchio ospedale.

Il nuovo Punto Prelievi è stato, infatti, collocato al piano terra. In complessivi 600 metri quadrati con un investimento di 500mila euro l'Azienda ha realizzato le sale d'attesa; un'area dedicata alla recepiton e cinque ambulatori per l'attività di prelievo con i relativi bagni (per gli utenti e per il personale) e i locali di supporto. L'intero ambiente è climatizzato e provvisto dei necessari confort, sia per i cittadini che per gli operatori. Il servizio è anche stato dotato di un nuovo sistema elimina code che consente ai cittadini di stazionare in due diverse sale d'attesa: una al servizio dell'accettazione amministrativa, l'altra al servizio delle postazioni di prelievo.

Fonte: Asl Toscana Centro