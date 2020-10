Ruba sigarette in una tabaccheria di Bucine, arrestato

Un 25enne di Tivoli è stato arrestato a Bucine per un furto in una tabaccheria. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre alcuni ladri sono entrati in un locale di via Senese e hanno portato via un sacco pieno di sigarette. Qualche testimone se n'è accorto e ha chiamato i carabinieri.

I malviventi sono scappati appena sono arrivati i militari e hanno abbandonato nella corsa la refurtiva. I carabinieri hanno avviato le indagini e visionato i filmati di videosorveglianza, ma preziose informazioni sono arrivate da alcuni testimoni.

Verso le 4 i militari hanno incrociato una station wagon sospetta poco lontano e all'interno c'era un 25enne, che non ha saputo dare spiegazioni su perché fosse lì. Nell'auto erano presenti strumenti da scasso, mentre il giovane aveva indosso i medesimi panni immortalati dalle telecamere. Per questo è stato messo in manette, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla tabaccheria.