Scandicci Open City 2020, i numeri: più di 14 mila partecipanti

Oltre 14 mila partecipanti, più di 120 eventi in soli due mesi di programmazione con una media di 120 spettatori a spettacolo.

Si presenta con questi numeri Scandicci Open City 2020, la grande kermesse estiva del Comune di Scandicci che si è tenuta dal 13 luglio al 27 settembre, con una pausa 14 giorni nelle due settimane centrali di agosto. Più di 1000 i lavoratori dello spettacolo coinvolti, in un momento – quello immediatamente successivo al lockdown – certamente non facile per tutto il settore.

“Questa edizione di Open City ha il sapore della conquista, come quando percorri una strada piena di incognite e alla fine sai che era giusto farlo – afferma Claudia Sereni, Assessora alla Cultura del Comune di Scandicci -. L'obiettivo era riportare a lavoro un mondo di operatori e artisti che si era drammaticamente fermato proprio sul più bello, in prossimità dell'estate, e ridare alla gente quell'iniezione di vitalità e fiducia necessarie per alzare la testa e continuare a credere nel presente e nel futuro. Oltre 1000 tra artisti e operatori riportati a lavoro e 14.000 spettatori presenti sono la conferma della necessità pubblica di continuare a fare cultura, sempre. Sopratutto nei momenti di difficoltà, questo particolare settore manifesta con grande evidenza il proprio ruolo essenziale nella vita di ogni comunità”.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie ad un finanziamento di oltre 150 mila euro erogato dal Comune di Scandicci. Ma il sostegno dell'amministrazione comunale non si ferma qui.

Come già reso noto, fino al 5 ottobre è infatti possibile partecipare ad un nuovo bando a supporto di tutte quelle realtà culturali che proseguiranno la loro attività fino al 31 dicembre 2020.

Possono partecipare associazioni, fondazioni, enti, istituzioni senza scopo di lucro che operano sul territorio che si distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore culturale e socio ricreativo e che svolgano o abbiano intenzione di svolgere attività a favore della comunità.

Fonte: Ufficio stampa