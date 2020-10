Scandicci-Siena rimandata, positiva al Coronavirus la moglie di un tesserato

Il C.S. Scandicci 1908 comunica che la partita in programma domani in Serie D, Scandicci-Siena, è stata rinviata dalla Lega Nazionale Dilettanti a mercoledì 14 ottobre 2020.

La comunicazione del Dipartimento Interregionale è arrivata a seguito della positività al Covid 19 della moglie di un tesserato della nostra Prima Squadra.

Il tesserato, pertanto, si trova adesso in isolamento fiduciario in attesa di tampone. La Lega Nazionale Dilettanti ha di conseguenza provveduto a rinviare la partita Scandicci-Siena, in programma domani pomeriggio allo Stadio Turri.

Fonte: Ufficio Stampa