Il Tennis toscano festeggia Martina Trevisan: è agli ottavi del Roland Garros

L'Italia del tennis è contenta, la Toscana lo è di più. Martina Trevisan ha raggiunto gli ottavi del Roland Garros, manifestazione su terra rossa e una delle più importanti al mondo. Ha battuto la greca Maria Sakkari e adesso se la vedrà con l'olandese Kiki Bertens, che ha eliminato Sara Errani.

Trevisan è una tennista nata nel 1993 a Firenze ma ha girato moltissimi circuiti della Toscana, tra cui Livorno e Prato. È 'cresciuta' toccando anche Santa Croce sull'Arno, luogo dove ha insegnato la madre Monica Corsoni e dove si è allenato a lungo suo fratello Matteo.

Non era mai andata oltre il terzo turno al Roland Garros, adesso è tra le sedici più forti. Ha sconfitto Sakkari in una partita molto tesa ed emozionante, ha vinto 1-6 7-6(6) 6-3 dopo averle addirittura annullato due match point. Trevisan è al 159esimo posto del ranking mondiale, la speranza che possa essere molto più in alto a fine torneo: la Toscana fa il tifo per lei.