Tirreno in sciopero, interviene il sindaco di Livorno

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti interviene riguardo alle notizie riguardanti una possibile cessione della testata Il Tirreno (in questi giorni in sciopero) insieme ai tre quotidiani dell’Emilia di proprietà del Gruppo Gedi.

"In queste ore sto seguendo con grande attenzione la vicenda della possibile cessione del Tirreno. Fin dalle prime notizie mi sono messo in contatto con la redazione del giornale e ho attivato tutti i rapporti possibili per capire gli sviluppi della vicenda. Il Tirreno rappresenta un patrimonio del nostro territorio, una realtà capace con senso critico e amore per la città di stimolare la crescita della nostra comunità. In questo passaggio delicatissimo l'Amministrazione Comunale sarà in campo per garantire il futuro del Tirreno, la libertà di stampa e il lavoro dei tanti professionisti che fanno vivere il giornale".

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa