Use Basket piange il dottor Emilio Masoni

E' un giorno triste per la grande famiglia dell'Use. Stamani ci ha lasciati il dottor Emilio Masoni, per lunghi anni nostro medico sociale e grande appassionato di basket.

Una persona d'altri tempi che ha dato negli anni un grande contributo spinto solo dalla passione che aveva per i nostri colori e che ha trasmesso al figlio Fabrizio, anche lui medico ed anche lui da sempre vicino alla nostra società.

A tutta la famiglia le più sincere e sentite condoglianze da parte di Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use. Ad Emilio il nostro affettuoso grazie per quanto ci ha dato.

Fonte: Use Basket Empoli