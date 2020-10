Vento forte a Livorno, interventi per caduta rami dei vigili del fuoco

Sono proseguiti, in data odierna, gli interventi legati ai danni prodotti dal forte vento del giorno 2 ottobre.

Dalle 8 le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno hanno effettuato 8 interventi (tutti su Livorno, ad eccezione di uno su Rosignano Marittimo) dei quali 4 per alberi pericolanti o caduta rami, 3 per caduta intonaci ecc. ed uno per recupero imbarcazione disormeggiata.

Nella giornata di ieri gli interventi per danni da vento erano stati in totale 52 di cui 38 su Livorno, 3 all'Isola d'Elba, 5 nel comprensorio di Piombino e 6 in quello di Cecina.

Gli interventi in questione sono stati effettuati a seguito di caduta alberi o rami, cadute di porzioni di cornicioni o intonaci, cartelloni o lamiere pericolanti, ecc.