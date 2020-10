Premio dal Gambero Rosso per la Vernaccia di San Gimignano Riserva 2016 di Panizzi

La Toscana fa 90: è per un altro anno la regione con più 3 Bicchieri nella Guida Vini d’Italia 2021 del Gambero Rosso. E in questa élite di eccellenze vinicole c’è la Riserva 2016 della Vernaccia di San Gimignano di Panizzi. Un altro riconoscimento, sicuramente uno dei più prestigiosi, che arriva con le anticipazioni dei premiati della Guida; è ora ufficiale quindi l’assegnazione della valutazione più alta al vino storico di Panizzi, che richiede cure molto particolari per la sua produzione. Nasce da una singola vigna a 400 mt di altezza posta su un pianoro tufaceo; elaborata in barrique, la Vernaccia Riserva Panizzi è la migliore dimostrazione delle capacità di evoluzione e di tenuta nel tempo di questo vitigno che dà vita a un vino che meglio di tutti esprime le capacità di invecchiamento del bianco di San Gimignano.

Se i 3 Bicchieri alla Vernaccia Riserva di Panizzi sono una sorta di riconoscimento per un percorso iniziato poco più di trent’anni fa, non bisogna dimenticare che oggi l’azienda di San Gimignano, di proprietà di Simone Niccolai e diretta da Walter Sovran, è impegnata in direzioni più nuove con etichette che sperimentano vinificazioni diverse o che utilizzano vitigni meno consueti per questa zona, come il pinot nero.

Fonte: Ufficio stampa