Violento incidente in via Berlinguer, salto di carreggiata provoca 2 feriti

Violento scontro tra due autovetture in via Berlinguer a Montemurlo nel tratto che dalla rotatoria di via Rosselli prosegue verso Montale.

L'incidente è avvenuto ieri sera, venerdì 2 ottobre alle ore 21 e ha visto coinvolte due auto, una Kia e una Fiat 500 che provenivano in senso contrario.

Una delle due auto, che arrivava da Montale verso Montemurlo, ha effettuato - per cause da accertare - il salto di carreggiata ed è andata a scontrarsi con un veicolo che sopraggiungeva da Montemurlo.

L'impatto, come rilevato dalla polizia municipale di Montemurlo che ha provveduto a fare i rilievi, è stato particolarmente violento, i veicoli infatti si sono scontrati lateralmente riportando gravi danni.

I due conducenti, un uomo di 30 anni di Agliana e una donna di 48 anni di Montale sono stati trasportati all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice giallo.

In queste ore la polizia municipale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente e sta valutando le ipotesi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Intanto al comando di via Toscanini è arrivata la conferma che l'incidente di una decina di giorni fa, avvenuto sempre in via Berlinguer ma questa volta a Bagnolo, che ha visto come unico soggetto coinvolto un motociclista, è stato causato dall'alcol. Il centauro infatti guidava con un tasso alcolemico ben tre volte sopra il limite consentito.

«Purtroppo ogni giorno ci arrivano notizie di incidenti causati dall'abuso di alcol e droghe alla guida- commenta il sindaco Simone Calamai – Fenomeni molto preoccupanti, che ci spingono a proseguire con forza sulla strada dei controlli, ma anche dell'informazione e della sensibilizzazione dei giovani e non solo. Il simulatore di guida, che ci è stato donato proprio a gennaio scorso da una persona che aveva causato un incidente mortale per essere ubriaco alla guida, serve a questo: far capire il pericolo che si corre a mettersi al volante in condizioni di alterazione psico- fisiche per l'uso di alcol o droghe. Se il Covid ce lo consentirà, promuoveremo iniziative pubbliche per coinvolgere e sensibilizzare con ancor più forza la cittadinanza».