Albero cade su auto in transito, illesi in tre

Hanno rischiato veramente grosso tre persone a Molina di Quosa (San Giuliano Terme). Erano sulla via Panoramica nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, quando un albero è caduto e ha colpito in pieno l'automobile nella quale stavano viaggiando. Il conducente è stato colto di sorpresa, non ha potuto evitare la pianta. L'albero ha schiacciato la parte anteriore della macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa. Le tre persone sono rimaste illese.