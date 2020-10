Dieci candeline per lo showroom di Artwood Firenze a Castelfiorentino

Festeggia dieci anni di attività lo showroom di Artwood Firenze, azienda con sede in via Giacomo Brodolini a Castelfiorentino, nella zona artigianale di Pesciola, specializzata in soluzioni di arredo su misura.

In un momento generalmente non particolarmente semplice a livello economico a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, l'impresa artigiana castellana non si arrende e, forte di un'attività che vanta cinque dipendenti e un fatturato annuo di poco inferiore al milione di euro, promuove un evento gratuito aperto alla cittadinanza con l'intento di fornire utili consigli e opportunità legati al tema delle detrazioni fiscali in materia di arredi e per il Superbonus 110%, l'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.

L'occasione è in programma mercoledì 7 ottobre alle 18, nel giorno in cui ricorre precisamente il decennale dello showroom, in un'iniziativa organizzata nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle norme di prevenzione legate al Coronavirus. Si parlerà di soluzioni green di arredo, con utilizzo del legno anche nelle costruzioni e nella realizzazione dei pavimenti.

Per questo motivo, oltre all'ad di Artwood Firenze Marco Betti, saranno presenti anche altri relatori che illustreranno innovazioni provenienti anche da altri parti d'Italia. Marco Felicetti di Fiemme Tremila porterà la propria esperienza legati ai pavimenti biocompatibili che la sua azienda realizza a Predazzo, in provincia di Trento. Con lui anche Giuseppe Gilli della Rasom Wood Technology di Pozza di Fassa, sempre in Trentino, specializzata nella costruzione di case in legno.

L'intento dell'incontro è quello di dare un sguardo a 360 gradi su ciò che riguarda l'efficientamento energetico e per questo motivo non poteva mancare la parte impiantistica, sulla quale relazionerà Daniele Di Lucia della Eta Progetti di via Galileo Galilei a Castelfiorentino, azienda specializzata non solo nella realizzazione di impianti tecnici di diverse tipologie, ma anche di consulenza su detrazioni e cessione del credito. Chiude il quadro Giorgio Sanzone in rappresentanza di Banca BNL che parlerà infine delle opportunità che l'istituto di credito offre per poter usufruire ulteriormente del Superbonus 110%.

«La nostra realtà è nata 26 anni fa come una falegnameria – spiegano l'ad di Artwood Firenze, Marco Betti, e il responsabile di produzione Andrea Falchi – e negli anni si è sempre più evoluta in un'ottica di innovazione legata all'utilizzo di materiali green, in sintonia con clienti e progettisti in quanto tutto quel che è esce di qui è fatto su misura. Ritenevamo che un evento per questo decennale fosse anche occasione per la popolazione di conoscere ulteriormente il nostro settore e tutte le opportunità attualmente sul mercato».