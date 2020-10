Chiusura centro diurno Ravera, Lega Ponsacco: "Fate chiarezza"

Il Gruppo consiliare Lega Ponsacco chiede immediata risposta sulla mancata riapertura del Centro diurno, considerato ha le altre strutture similari sono tutte operative negli altri distretti, tranne che Ponsacco. Occorre chiarezza e immediato soluzione trattandosi di un fabbisogno delle prestazioni territoriali. Il presidio suddetto, specialmente in un momento di grande difficoltà per le famiglie e la comunità per le vicende del “coronavirus” - scrive Il Consigliere Pericle Tecce che ha presenterà un interrogazione - rappresenta un punto di riferimento importante per tantissime persone. Si fa appello, quindi, all’amministrazione perché faccia chiarezza e, rendendosi conto della rilevanza di tale servizio nel territorio, si determini diversamente, qualora siano state riscontrate problematiche sulla struttura e che mantenga nel comune il suddetto Centro che viene utilizzato da diversi cittadini della Valdera. - Continua Tecce - “Ponsacco non può fare a meno di questa struttura ed indirizzare gli utenti verso strutture fuori comune in altri distretti, non è una soluzione, sono ormai mesi, forse anni che l’amministrazione sapeva che sarebbe arrivato il giorno della chiusura - lo denuncio’ anche il nostro capogruppo consiliare Federico D’Anniballe un anno fa - e come accade spesso si è fatta trovare impreparata” Anzi, quale occasione migliore se il Sindaco, per maggior trasparenza, renda noto l’annuario controllo della commissione di vigilanza e, in questo periodo specifico, anche l’opinione della commissione covid-19. Se non a noi, il Sindaco lo deve ai cittadini.

