Coronavirus, insegnante positiva: in 26 in quarantena a Empoli

Un'insegnante a Empoli è risultata positiva al Coronavirus. Una classe della scuola dell'infanzia Peter Pan di Empoli è stata quindi messa in quarantena: per i prossimi 14 giorni (a partire dal 5 ottobre) 26 bambini e bambine di quattro anni non potranno andare a scuola. Sono state avviate tutte le procedure del caso secondo la normativa vigente. l'Istituto comprensivo Empoli Est si è messo subito a disposizione dell'autorità sanitaria.

La maestra è a casa da sabato 25 settembre ed è in quarantena. È già stata organizzata una didattica a distanza, non in presenza, con video registrati a cura della nuova maestra che prenderà servizio da subito. Le famiglie interessate sono state tutte avvertite. La scuola si è messa a disposizione del Dipartimento di prevenzione della ASL, qualora ci fossero eventualmente altre disposizioni da prendere.

Per il resto delle classi l'attività continuerà regolarmente.