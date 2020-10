I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 12.30 per il crollo parziale del tetto di uno stabile a Chiusdino. Si tratta di un edificio con abitazioni, situato nella zona limitrofa al centro storico. Non si segnalano persone coinvolte e sul posto si sta dirigendo anche il funzionario di guardia per le verifiche del caso. Lo stabile è stato evacuato, i danni sono ancora da quantificare.