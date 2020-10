Derby amichevole, Etrusca batte Use Computer Gross

Antipasto amichevole per il derby con San Miniato per l'Use Computer Gross che, al Pala Sammontana, ha fatto un altro passo verso gli impegni ufficiali affrontando i 'cugini' di coach Barsotti. Alla fine sono stati gli ospiti ad avere la meglio per 64-73, dopo una gara altalenante da parte dei ragazzi di coach Marchini. Ancora assente Villa per problemi fisici, i biancorossi sono partiti bene giocando una buona pallacanestro salvo poi calare quando sono iniziate le rotazioni. Tanti i palloni sprecati in questa fase, molti dei quali in modo banale e 14 punti subiti su 28 su azioni di contropiede dei samminiatesi, come sempre molto arcigini a livello difensivo. Dopo l'intervallo il copione è rimasto lo stesso ed è solo nei dieci minuti finali che l'Use ha fatto vedere buone cose.

"La cosa che non mi è piaciuta - spiega coach Alessio Marchini - è che nelle difficoltà ci siamo disuniti. E' chiaro che questa è una squadra nuova ed ha bisogno di trovare i suoi equilibri, però allo stesso tempo come atteggiamento voglio molto, ma molto di più. Sabato prossimo avremo la prima partita ufficiale e per questo faremo una settimana particolarmente intensa perchè dobbiamo fare dei passi in avanti. Speriamo magari di essere al completo per vedere progressi nel gioco d'insieme e nella crescita del gruppo".

Il tabellino della gara

Vanin 8, Ingrosso 12, Turini 16, Restelli 6, Crespi 4, Sesoldi 4, Falaschi 7, Antonini 3, Giannone 4, Landi. All. Marchini (ass. Corbinelli/Valentino)

Parziali: 21-17, 13-28, 8-15, 22-13

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa