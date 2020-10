Valdegola, don Simone Meini nominato nuovo parroco

Don Simone Meini è il nuovo parroco dell’Unità pastorale di Santa Maria in Valdegola. Subentra a don Francesco Ricciarelli, che pochi giorni fa è stato nominato parroco di Cigoli. Don Simone è anche amministratore della parrocchia dei Santissimi Giuseppe e Anna a San Donato di Santa Maria a Monte, nonché vicario parrocchiale nelle parrocchie di San Giovanni evangelista sempre a Santa Maria a Monte.

Santa Maria in Valdegola raggruppa la pieve di San Giovanni Battista a Corazzano, la chiesa dei Santi Regolo e Lucia a La Serra, la chiesa dei Santi Jacopo e Pietro apostoli a Balconevisi e la chiesa di San Germano vescovo a Morioli, tutti nel comune di San Miniato.

La nomina è arrivata nelle ultime ore per mano del vescovo monsignor Andrea Migliavacca. Don Simone ha 34 anni, è sacerdote dal 2015 e il 14 novembre alla pieve di Corazzano farà il suo ingresso in Valdegola. Contestualmente, a Cigoli don Francesco Ricciarelli inizierà per per la sera del 31 ottobre, vigilia della festività di Tutti i Santi.