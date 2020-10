Dragon Limite da applausi, ai nazionali di Roma arriva il bronzo

Ottimo bronzo delle Dragon Limite a Roma. Anche per la squadra della Dragon Limite, realtà recente, cresciuta in seno alla più antica società canottieri d'Italia, la Società Canottieri Limite, è arrivato il momento di spiccare il volo nel panorama nazionale.

E così, con grinta e determinazione, la squadra, allenata da Mister Francesco Bedogni, si è presentata al Campionato Nazionale che si è svolto nella giornata di sabato 3 ottobre al Laghetto dell'EUR a Roma. Grazie ad una componente della squadra, Lindita Lipo, di anni 36, le "ragazze" della Dragon Limite, tutte over 40, hanno potuto accedere a due categorie, la Senior e la Premier delle under 40. In entrambe le categorie si sono piazzate al terzo posto.

Due bronzi per le ragazze di Mister Bedogni della Dragon Limite, che sono state timonate egregiamente da Domenico Sepe della Canottieri di Firenze, un sodalizio questo che cementa i legami fra le due società. Anche Antonio De Lucia, Presidente della FIDB (Federazione Italiana Dragon Boat), in un'intervista parla della Dragon Limite come una "bella sorpresa" di questo Campionato Tricolore. La squadra ringrazia i propri sponsor EDILAMPO e CNR di Firenze.