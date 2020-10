Alle 14 di oggi, domenica 4 ottobre, i vigili del fuoco di Pontedera sono intervenuti proprio a Pontedera in via Tosco Romagnola per un principio d'incendio che ha colpito una casa mobile. Le fiamme hanno attaccato una struttura in uso a alcuni giostrai arrivati per la fiera di paese. I danni sono stati limitati. Le fiamme, forse partite da un elettrodomestico, sono state prontamente domate.