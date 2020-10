Un uomo è deceduto in mare a Le Rocchette, poco distante da Castiglione della Pescaia. Si tratta di un 67enne che alle 9 di oggi, domenica 4 ottobre, stava facendo il bagno quando ha accusato un malore. Subito è stato soccorso e sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dal 118. Non c'è stato niente da fare per l'uomo ed è stato constatato il decesso.