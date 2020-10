Martina Trevisan stupisce ancora: è ai quarti del Roland Garros

Ponsacco esulta, così come tutta la Toscana. Martina Trevisan continua a stupire e va ai quarti di finale del Roland Garros. Arrivata alla kermesse parigina sotto la 150esima posizione, è senza dubbio la più in forma e oggi ha battuto Kiki Bertens, rivale belga quotatissima.

Bertens, che veniva da un match estenuante con Sara Errani, è stata sconfitta in due set. 6-4 6-4 è il risultato in favore di Trevisan, che ha tremato nel secondo set quando, sopra 5-1, stava per farsi rimontare. Ma ha mantenuto i nervi saldi e si è presa i quarti, dove affronterà la polacca Iga Swiatek.

Trevisan, nata a Firenze nel 1993, è cresciuta a Ponsacco e conosciuta in moltissimi circuiti tennistici della Toscana (da Santa Croce a Livorno e Prato, per dirne alcuni). Non ha avuto una carriera facile anche per problemi personali, ma adesso è sulla cresta dell'onda. La Valdera, la Toscana e l'Italia tifano per lei.