Ospedale di Volterra, l'O-Arm per interventi di alta specializzazione

Una tecnologia d’avanguardia sotto utilizzata che potenziata nelle sue molteplici prestazioni renderebbe l’ospedale di Volterra più attrattivo e funzionale, l’O - Arm è un’evoluzione del sistema di navigazione base che permette in chirurgia vertebrale di ottenere alti livelli di precisione e di affidabilità.

La camera operatoria in 3D per la chirurgia vertebrale navigata assistita è una realtà a Volterra già dal 2013, quando venne acquistata dalla Cassa di Risparmio di Volterra Spa e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

“Dopo anni di utilizzo al massimo delle possibilità, adesso, il macchinario, che a suo tempo ha rappresentato un ingente impegno economico, è utilizzato ai minimi termini - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - ringrazio il dott. Franco Carnesecchi per averlo rimesso in funzione, ma è necessario andare oltre. Come Fondazione chiediamo con forza che questa importante tecnologia sia impiegata per interventi di rilievo di alta specializzazione in un ambulatorio dedicato, specifico per operazioni alla colonna vertebrale. Affinché questo traguardo sia possibile - insiste Pepi - la struttura di ortopedia dovrà essere rafforzata in organico perché la situazione attuale è insufficiente per portare avanti una prospettiva di tale potenziamento”.

Cos’è l’O-Arm Navigation

Inaugurata nell’ottobre del 2013 a Volterra la camera operatoria per la chirurgia vertebrale assistita da computer porta benefici sia al paziente per la ridotta invasività dell’intervento e il minor dolore post operatorio, sia al chirurgo per l’assoluta precisione durante le varie fasi dell’intervento.

Infatti il sistema permette di navigare in 3D all’interno delle parti anatomiche con una panoramica completa e dettagliata.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - Ufficio stampa