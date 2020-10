Il Grosseto e il Renate giocheranno più tardi a causa del Coronavirus. C'è un sospetto caso nel Grosseto e la società ha avanzato la richiesta di posticipare in match. I maremmani dovranno procedere a un secondo ciclo di tamponi per tutto il gruppo squadra per le opportune verifiche mediche, quindi la Serie C ha deciso di acconsentire alla richiesta del Grosseto. La partita di oggi, domenica 4 ottobre, allo Zecchini si giocherà alle 18 invece che alle 15.