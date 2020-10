Sparano in centro a Firenze con una scacciacani, quattro denunce

Hanno sparato un colpo di pistola scacciacani per sostenere le ragioni di un'amica: quattro giovani sono stati denunciati a Firenze per minaccia aggravata in concorso. I fatti sono avvenuti in Borgo Ognissanti dopo la mezzanotte della notte scorsa. A segnalare il tutto ai carabinieri è stato un residente nella zona, che ha sentito un colpo d'arma da fuoco e ha visto dei giovani scappare verso Lungarno Ferrucci.

Dopo aver acquisito le prime informazioni e qualche particolare sull’abbigliamento dei ragazzi, i carabinieri li hanno trovati poco distante, in via Curtatone. Si trattava di tre uomini e una donna, tutti studenti incensurati e di origini cinesi. I militari hanno trovato sotto un'auto parcheggiata due pistole scacciacani con tappo rosso, di cui una con all’interno un colpo esploso.

Hanno quindi ricostruito l'accaduto. I quattro avevano cercato di entrare in un appartamento dove vive un loro connazionale con altre due ragazze; questi, nel pomeriggio, avevano avuto un’accesa discussione e vietato l’ingresso alla ragazza del gruppetto, che quindi era ritornata in serata accompagnata dai suoi amici per vendicarsi.

I malintenzionati sono riusciti a entrare solo nel palazzo ma non nell’appartamento. Da fuori hanno minacciato di morte i ragazzi all’interno, e ritornati sulla strada, avendo notato che uno degli inquilini li osservava dalla finestra, hanno estratto da uno zaino una pistola e per intimorirlo hanno sparato un colpo, prima di darsi alla fuga a piedi.