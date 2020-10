"Associazione Carabinieri non sostituisca la municipale": l'interpellanza di Guazzini (CambiaMenti)

IL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMENTI

PREMESSO CHE

-in data 30 giugno 2020 con deliberazione n.69 ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere una convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione di San Miniato, con lo scopo di garantire la “costante presenza sul territorio di operatori della sicurezza” anche in considerazione dei “numerosi eventi (civili e religiosi) che si svolgono sul territorio comunale”;

CONSIDERATO CHE

-a parere degli interpellanti il contributo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, come del resto di altre associazioni di volontariato, deve essere puramente integrativo e non sostitutivo del ruolo della Polizia Municipale, unico organo competente a esercitare funzioni sanzionatorie;

-la pianta organica della Polizia Municipale, e anche la percentuale di operatori effettivamente presenti sul territorio, siano attualmente insufficienti a garantire il complesso arco di competenze del corpo, che va dalla tutela della sicurezza stradale, al controllo del rispetto dei regolamenti comunali, in particolare di quelli relativi all'ambiente, all'igiene, all'urbanistica e all'edilizia, alla presenza sul territorio anche in orario notturno e, in particolare in questo periodo di emergenza legata alla diffusione del COVID 19, al rispetto delle regole stabilite dalle ordinanze governative e regionali;

INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER SAPERE:

-a quanto ammonta attualmente la pianta organica della Polizia Municipale;

-quanti tra i membri della polizia municipale attualmente in servizio sono effettivamente utilizzabili per garantire la presenza sul territorio;

-se esistono, e in che termini, al di là delle convenzioni con associazioni, strumenti di coordinamento tra la Polizia Municipale e i corpi in servizio delle forze dell'ordine, in particolare in alcuni momenti di emergenza;

-se esiste, e qual è, una stima dell'Amministrazione Comunale sul fabbisogno del servizio, anche in considerazione delle esigenze di copertura dell'orario notturno particolarmente nella stagione estiva, di copertura degli eventi straordinari, di supporto all'applicazione di tutti i regolamenti comunali;

-se, sulla base di questa stima, esiste, e in quali tempi e sulla base di quali stanziamenti di bilancio, un piano di adeguamento della pianta organica della Polizia Municipale.