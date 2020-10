Ballottaggio Arezzo, Alessandro Ghinelli riconfermato sindaco

Il sindaco uscente Alessandro Ghinelli, ricandidato alle Comunali di Arezzo 2020, ha vinto ai ballottaggi. La sua riconferma a primo cittadino arriva con il 54,5% dei voti.

Ghinelli commenta così: "Sono contento per la mia rielezione, ci sono molti temi ancora da portare avanti. Il mio ringraziamento va a tutte le forze di centrodestra che mi hanno sostenuto. Abbiamo dimostrato che in Toscana il buon governo è possibile. Significa che questi cinque anni sono passati bene e gli altri cinque passeranno ancora meglio". Inltre Ghinelli aggiunge: "Un augurio al mio rivale Luciano Ralli, che faccia una bella opposizione"

Luciano Ralli risponde: "Si riconferma sindaco Alessandro Ghinelli, io sono soddisfatto per il mio risultato, per i tanti aretini che hanno scelto me. La gestione del Covid ha portato molto al mio competitor. Io proseguirò il mio lavoro per il centro sinistra e per il bene della nostra città". Luciano Ralli era candidato del centrosinistra a sindaco di Arezzo. "Faccio gli auguri a Ghinelli per il governo della città", ha aggiunto.