Beppe Severgnini al Forum Internazionale della Formazione a Camaiore

Beppe Severgnini al Forum Internazionale della Formazione. Prime conferme per il Forum giunto alla sua quarta edizione, in programma sabato 24 ottobre nell'area convegni dell'Una Hotel di Lido di Camaiore (LU).

Sarà il giornalista, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, uno dei relatori attesi a Lido di Camaiore per un evento diventato ormai un appuntamento fisso di inizio autunno in Versilia. Severgnini chiuderà la serie di incontri previsti il 24 ottobre con una relazione sulla “Comunicazione ecologica” dal titolo “Meno, meglio, presto e bene. Viva la semplicità in un anno complicato”, accompagnato e introdotto da Luca Toschi, direttore del Center for Generative Communication all'Università di Firenze

Il tema chiave dell'edizione 2020 del Forum Internazionale della Formazione è infatti la “vita ecologica”: un'occasione di incontro/riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica che valorizza l'importanza della formazione come processo continuo e presente in tutte le fasi della vita, stimolo e motore di sviluppo personale, sociale e professionale. Il tema generale sarà approfondito attraverso tre aree tematiche, ciascuna delle quali orientata ad affrontare l’argomento proposto con differenti prospettive: “Per una ecologia della mente”, “Etica, ambiente, economia” e “La comunicazione ecologica”, quest'ultima tenuta da Beppe Severgnini.

Confermati anche gli ospiti del primo incontro in programma. Dopo i saluti del sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto e le introduzioni di Sonia Ceramicola, socio amministratore di Teseo, e del professor Alessandro Mariani, ci sarà un gradito ritorno al Forum, quello del professor Franco Cambi dell’Università Telematica degli Studi. Con lui, ad iniziare il discorso sull'attualità di una “vita ecologica” ci saranno anche la psicologa Marcella Danon, socio fondatore di Ecopsichè, e padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.

Il Forum, organizzato da TESEO con la direzione scientifica del Professor Alessandro Mariani dell'Università di Firenze e in collaborazione con il Comune di Camaiore. La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione. L'accesso alla sala sarà effettuato nel rispetto della vigente normativa anti – Covid 19. L'evento con Severgnini si terrà dalle 18 alle 19.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria TESEO 0584.338275/338254 info@forumform.it www.forumform.it