Cartello per Certaldo in Fi-Pi-Li. Cucini: "Un grande successo". Lega: "Specchietto per le allodole"

Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo: "Indicazioni sul cartello grande successo"

"Un lavoro che parte da richieste ufficiali e interlocuzioni, già dalla scorsa legislatura a cura dell’assessore Francesca Pinochi, la sua tenacia portò ad avere la garanzia che sarebbe stato fatto, abbiamo monitorato per mesi con il responsabile alla viabilità e fatto in modo che lo installassero, finalmente ci siamo.

Non ci arrendiamo rispetto ad altre richieste e sicuramente avremmo preferito l’uscita Empoli ma per il momento non è possibile per motivi di spazi sul cartello. Comunque un grande successo, una sfida vinta, sulla FI-PI-LI Certaldo e il suo borgo medioevale è presente con un doppio spazio".

Baldini e Palazzo (Lega): "Palese 'contentino' all'uscita sbagliata"

Come cercare di far passare in secondo piano problemi eloquenti, come quello dell'Unione dei Comuni? Semplice, pubblicizzando una evidente cantonata come fosse la migliore soluzione possibile.

È quello che il Sindaco ha voluto far trasparire in uno dei suoi ultimi post su Facebook, relativamente all'installazione della cartellonistica che indica la direzione per il Borgo di Certaldo.

In realtà la nostra richiesta parte da lontano, addirittura dal 2017, per mezzo di comunicati stampa, interrogazioni, PEC (a cui non è mai stata data risposta) inviate alla Città Metropolitana, ad AVR Group, ai Centri Operativi di zona, per segnalare le gravi lacune presenti non solo in FIPILI, ma anche lungo la vecchia e la nuova SR429, la SP4 e la SP65.

È lungo l'elenco degli incroci e degli snodi in cui latitano le indicazioni per Certaldo, ma il Sindaco, assessore al turismo dal 2009 e già da un anno avente delega alla viabilità in Città Metropolitana, "esulta" perché è stato concesso un palese "contentino" ponendo un indicatore all'uscita sbagliata della FI-PI-LI!

Noi lo riteniamo un'offesa non solo nei confronti della storia di Certaldo e dei personaggi illustri che ne vengono ricordati, ma anche un insulto all’intelligenza di tutti quei cittadini per bene che, fortunatamente, si stanno accorgendo di come le si provino tutte pur di nascondere errori madornali e una innata capacità a lasciare incompiuti e inconclusi problemi noti da tempo.

Damiano Baldini, Capogruppo Lega - Salvini Certaldo Eliseo Palazzo, Consigliere Comunale Lega - Salvini Certaldo