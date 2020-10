Cestini pieni nonostante i 10mila euro l'anno a Geofor, la protesta a Santa Croce

Per il decoro pubblico di Santa Croce, l'amministrazione comunale guidata da Giulia Deidda ha deciso di investire 10mila euro l'anno per lo svuotamento, in carico alla società Geofor. Da alcuni giorni sono però evidenti dei disservizi in molte zone della città. Tra queste anche piazza Matteotti, viale Buozzi, via Giovanni XXIII, piazza del Popolo.

La scelta di un nuovo modello ha avuto seguito a luglio, con un nuovo piano di svuotamento dopo la mappatura dei cestini su tutto il territorio comunale. "Il centro storico e i giardini pubblici sono luoghi prioritari nei nostri accordi con Geofor - spiega in un post su Facebook Deidda - ma negli ultimi giorni purtroppo, i cestini non sono stati svuotati. Non va bene".

Il primo cittadino quindi ha deciso di scrivere all'azienda pisana affinché "venga immediatamente recuperato il lavoro che non è stato svolto negli ultimi giorni e venga data notizia di eventuali disservizi da parte di Geofor al Comune di Santa Croce sull'Arno. Continueremo a verificare che gli impegni presi dall'azienda siano rispettati, nei modi e nei tempi concordati".